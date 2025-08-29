Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 54 БПЛА ВСУ над территорией страны

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 54 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 54 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

Так, 18 дронов уничтожили над Брянской областью, еще 10 — над территорией Республики Крым. Атаке также подверглась и акватория Черного моря — там зафиксировали девять беспилотников.

Кроме того, восемь БПЛА сбили над территорией Тверской области, по два дрона — над Орловской, Рязанской и Тульской областями.

Также по одному беспилотнику ликвидировали над Курской, Калужской и Новгородской областями, добавили в Telegram-канале ведомства.

В этот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников, четыре здания повреждены обломками БПЛА в регионе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше