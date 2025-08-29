Массовые проверки автоинспекции проходят в центральной части Уфы

В настоящее время на улицах Заки Валиди и Комсомольской в Уфе проходят масштабные проверки ГАИ. Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своем официальном обращении, эти меры направлены на предотвращение аварий и борьбу с серьезными нарушениями ПДД.