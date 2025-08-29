Ричмонд
Массовые проверки автоинспекции проходят в центральной части Уфы

ГАИ проводит массовые проверки в центре Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время на улицах Заки Валиди и Комсомольской в Уфе проходят масштабные проверки ГАИ. Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своем официальном обращении, эти меры направлены на предотвращение аварий и борьбу с серьезными нарушениями ПДД.

Инспекторы уделяют первостепенное внимание выявлению водителей, которые управляют транспортными средствами без прав или были их лишены ранее. Также усиленный контроль ведется за теми, кто садится за руль в состоянии опьянения.

Владимир Севастьянов попросил горожан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, подчеркнув, что их главная цель — обеспечение безопасности на дорогах.

