Суд приговорил пятерых мужчин к срокам до 13 лет за поджог спортклуба в Чите по заданию Украины

Следствие установило, что один из осужденных через иностранный мессенджер вступил в переписку с неизвестным, который предложил ему за вознаграждение совершить теракт в интересах Украины. Получив необходимые инструкции, он привлек к преступлению своего друга. В ходе оперативных мероприятий были выявлены дополнительные связи преступной группы и установлены их планы по поджогу еще двух объектов — базовой станции и спортивного клуба.