Суд приговорил пятерых мужчин к срокам до 13 лет за поджог спортклуба в Чите по заданию Украины

Пятеро граждан России получили сроки лишения свободы от 7 лет 8 месяцев до 13 лет за совершение террористического акта. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю, они были осуждены за поджог спортивного клуба в Чите.
Второй Восточный окружной военный суд признал их виновными в совершении террористического акта и покушении на диверсию. Преступники были осуждены по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая терроризм и диверсию. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.
Следствие установило, что один из осужденных через иностранный мессенджер вступил в переписку с неизвестным, который предложил ему за вознаграждение совершить теракт в интересах Украины. Получив необходимые инструкции, он привлек к преступлению своего друга. В ходе оперативных мероприятий были выявлены дополнительные связи преступной группы и установлены их планы по поджогу еще двух объектов — базовой станции и спортивного клуба.
Среди осужденных трое забайкальцев в возрасте 19, 20 и 23 лет, а также 18-летний житель Приморского края и 19-летний житель Хабаровского края. Жители Приморья и Хабаровска также участвовали в поджоге станции связи в Биробиджане в 2024 году.
Прежде суд вынес приговор жительнице Рязани, признав ее виновной в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Она предпринимала целенаправленные попытки получить информацию, которая потенциально могла быть использована против безопасности РФ.