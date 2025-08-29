Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь пожара в Геленджике резко выросла

Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 41,5 гектара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Возгорание произошло после падения обломков украинского беспилотника.

Спасатели продолжают ликвидировать пожар, возникший в районе Криницы после падения обломков БПЛА.

Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 41,5 гектара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Возгорание произошло после падения обломков украинского беспилотника.

«Площадь пожара увеличилась до 41,5 га», — сообщили в МЧС России. Информацию приводит ТАСС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЭвакуация под Геленджиком, удар ВСУ по нефтезаводу: что известно об атаке Украины.

Накануне, 28 августа, в районе села Криница под Геленджиком произошел крупный лесной пожар площадью 3,2 гектара, вызванный падением обломков беспилотника. Из-за сильного задымления была проведена эвакуация 23 отдыхающих. Для тушения пожара привлечен самолет Бе-200 МЧС России, поддерживающий работу наземных подразделений на площади 17 гектаров. В ликвидации возгорания участвуют сотрудники из Адыгеи и курсанты академии МЧС из Геленджика.

За прошедшие сутки авиация МЧС три раза осуществляла сбросы с самолета Бе-200ЧС, на борту которого вместилось 36 тонн воды. Вертолеты Ми-8 совершили 11 вылетов и сбросили в пекло 33 тонны воды.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше