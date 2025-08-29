В Омске пострадали семь человек в ДТП с автобусом

В результате аварии различные повреждения получили семь человек: водители авто Toyota и автобуса, а также пять пассажиров: несовершеннолетние 16 и 17 лет, и три женщины в возрасте 31, 49 и 68 лет. Водитель иномарки с травмами был доставлен в больницу, остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего они были отправлены на домашнее лечение.