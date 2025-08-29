В Омске пострадали семь человек в ДТП с автобусом

Правоохранительные органы продолжают расследование деталей дорожного инцидента с участием общественного транспорта. Согласно предварительной информации, около 17:10 водитель Toyota Rav-4, мужчина 46 лет, на нерегулируемом пересечении улиц Лукашевича и Крупской, совершая поворот в правую сторону, не уступил дорогу и выехал на «встречку», где произошло столкновение с автомобилем «Лада Веста», которым управлял 38-летний житель Омска. После этого последовало столкновение с автобусом ЛиАЗ, за рулем которого находился 44-летний водитель.
В результате аварии различные повреждения получили семь человек: водители авто Toyota и автобуса, а также пять пассажиров: несовершеннолетние 16 и 17 лет, и три женщины в возрасте 31, 49 и 68 лет. Водитель иномарки с травмами был доставлен в больницу, остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего они были отправлены на домашнее лечение.
По информации ГИБДД, водитель Toyota, проживающий в Советском округе, имеет водительский стаж 13 лет. За последние два года он 13 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД: 10 раз за превышение скорости, дважды за игнорирование требований дорожных знаков и разметки, и один раз за проезд на красный сигнал светофора.
В настоящее время в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 ч.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее легкий вред здоровью.
При осмотре места происшествия недостатков в состоянии дорожного полотна обнаружено не было.