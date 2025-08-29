Стало известно о гибели водителя погрузчика на складе в российском городе

По предварительным данным ведомства, 28 августа 2025 года водитель погрузчика во время проведения погрузочно-разгрузочных работ потерял контроль над управлением транспортного средства, что привело к его опрокидыванию. В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков.