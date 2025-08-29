Стало известно о гибели водителя погрузчика на складе в российском городе

В Красноярске произошел несчастный случай со смертельным исходом на складе, арендованном заводом по производству холодильников. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели работника.
По предварительным данным ведомства, 28 августа 2025 года водитель погрузчика во время проведения погрузочно-разгрузочных работ потерял контроль над управлением транспортного средства, что привело к его опрокидыванию. В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков.
Установлено, что погибший работал по гражданско-правовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем.
Добавим, что в настоящее время проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
