За ночь расчёты ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 54 беспилотника Вооружённых сил Украины над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 18 — сбили над Брянской областью. Десять БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, восемь — над Тверской областью. По два беспилотника перехватили над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному БПЛА — над Курской, Калужской и Новгородской областями. Девять дронов сбиты над акваторией Чёрного моря.

Ранее в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась трава. Возгорание было оперативно ликвидировано. Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на севере Ростовской области в Чертковском районе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше