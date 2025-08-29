За ночь расчёты ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника над регионами России

Наибольшее количество дронов — 18 — сбили над Брянской областью. Десять БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, восемь — над Тверской областью. По два беспилотника перехватили над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному БПЛА — над Курской, Калужской и Новгородской областями. Девять дронов сбиты над акваторией Чёрного моря.
Ранее в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась трава. Возгорание было оперативно ликвидировано. Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на севере Ростовской области в Чертковском районе.