Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Тверской областью

Дроны ВСУ атаковали Тверскую область ночью 29 августа.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России уничтожили четыре украинских дрона над Тверской областью. Об этом со ссылкой на губернатора региона Игоря Руденю сообщает пресс-служба тверского правительства.

«Над Тверской областью силами ПВО Министерства обороны сбито четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о ночной атаке ВСУ. В результате отражения атаки беспилотников повреждения получили четыре здания, пострадал один человек. Он уточнил, что два здания пострадали в Орле и еще два в других муниципалитетах региона.

Ночью 28 августа российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника. Так, большую часть дронов противника, 22 единицы, было уничтожено над акваторией Черного моря.

