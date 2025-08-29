Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Тверской областью

Силы противовоздушной обороны России уничтожили четыре украинских дрона над Тверской областью. Об этом со ссылкой на губернатора региона Игоря Руденю сообщает пресс-служба тверского правительства.
«Над Тверской областью силами ПВО Министерства обороны сбито четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о ночной атаке ВСУ. В результате отражения атаки беспилотников повреждения получили четыре здания, пострадал один человек. Он уточнил, что два здания пострадали в Орле и еще два в других муниципалитетах региона.
Ночью 28 августа российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника. Так, большую часть дронов противника, 22 единицы, было уничтожено над акваторией Черного моря.