Свыше 4,6 тыс. нарушителей задержала в августе погранслужба КНБ Казахстана

"В рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы ПС КНБ в августе 2025 года во взаимодействии с компетентными органами задержано 4 610 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе: за нарушение границы — 39 иностранных граждан; за попытку нарушения границы — 25 иностранных граждан.