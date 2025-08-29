Ричмонд
Свыше 4,6 тыс. нарушителей задержала в августе погранслужба КНБ Казахстана

Астана. 29 августа. КазТАГ — Свыше 4,6 тыс. нарушителей задержала в августе пограничная служба (ПС) комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает пресс-служба комитета.

Источник: gov.kz

"В рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы ПС КНБ в августе 2025 года во взаимодействии с компетентными органами задержано 4 610 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе: за нарушение границы — 39 иностранных граждан; за попытку нарушения границы — 25 иностранных граждан.

Предотвращено 1 352 факта незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе:

— наркотических средств — более 5 кг;

— оружия, боеприпасов — 47 фактов (одна единица огнестрельного, одна — травматического, одна — газового, одна — пневматического, 151 — холодного оружия, 191 боеприпас);

— религиозной литературы — 18 фактов (678 экземпляров);

— ГСМ — 499 фактов (более 18 500 литров) на общую сумму свыше Т5,5 млн;

— товаров народного потребления — 598 фактов на общую сумму более Т1,5 млрд;

— валюты — 157 фактов на общую сумму свыше Т1,5 млрд.

Пресечено 55 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

— плавательных средств — девять единиц;

— орудий браконьерского лова — более 21 км сетей и крючковых орудий;

— рыб осетровых видов — 240 штук (1 440 кг);

— рыб частиковых видов — 28 штук (19 кг);

— сумма предотвращенного ущерба составила более Т566 млн.

«Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме.

«Информируем, что с 25 августа текущего года на казахстанско-кыргызском участке границы автомобильный пункт пропуска “Кеген” (Раимбекский район Алматинской области) перешел на круглосуточный режим работы», — добавили в КНБ.