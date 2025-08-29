Десятки куч человеческих останков нашли возле Лас-Вегаса

Семья Кена и Барбары Мартин с тремя дочерьми исчезла 7 декабря 1958 года. Тела двух младших девочек нашли вскоре, но следы родителей и старшей дочери так и не были обнаружены. Мэйо, заинтересовавшись этой историей в 2018 году, провел около 60 погружений для поиска автомобиля, который мог затянуться в подводную яму. Он поднял множество предметов из машины, включая игрушечный пистолет и футляр для фотоаппарата с именем «Кен Мартин». Эти находки стали доказательством принадлежности автомобиля семье. Мэйо планирует засыпать останки машины гравием, чтобы обезопасить других исследователей. Его находка может завершить одну из самых загадочных историй исчезновения в США, передает 360.ru.