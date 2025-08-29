Десятки куч человеческих останков нашли возле Лас-Вегаса

В штате Невада начали расследование после найденных 70 куч с человеческим прахом.
Около 70 куч с человеческими останками обнаружили недалеко от Лас-Вегаса в штате Невада (США). Об этом сообщили в Бюро по управлению земельными ресурсами. В ведомстве подтвердили, что найденные фрагменты — это кремированные останки людей. В настоящее время по факту обнаружения начато расследование.
«За пределами Лас-Вегаса обнаружены груды человеческих кремированных останков», — заявили в ведомстве. Информацию приводит телеканал WFLA-TV. По данным источника, прах был обнаружен неподалеку от трассы и частично укрыт щебнем. Власти также уточняют, кому принадлежали останки и кто может быть причастен к их размещению.
В Бюро пояснили, что в Неваде разрешено рассеивать прах на общественных территориях, но только в частном порядке. «Коммерческое распространение кремированных останков на федеральных землях запрещено», — подчеркнули в ведомстве. Сейчас специалисты устанавливают, имело ли место нарушение этих правил.
Ранее дайвер Арчер Мэйо обнаружил в реке Колумбия в США останки двух взрослых людей в перевернутом Ford 1950-х годов, которые, по его мнению, принадлежат пропавшей в 1958 году семье Мартин. Он нашел человеческие останки, спрятанные в нейлоновом чулке, во время погружения на глубину около 18 метров. Правоохранительные органы пока не подтвердили его слова, но расследование продолжается.
Семья Кена и Барбары Мартин с тремя дочерьми исчезла 7 декабря 1958 года. Тела двух младших девочек нашли вскоре, но следы родителей и старшей дочери так и не были обнаружены. Мэйо, заинтересовавшись этой историей в 2018 году, провел около 60 погружений для поиска автомобиля, который мог затянуться в подводную яму. Он поднял множество предметов из машины, включая игрушечный пистолет и футляр для фотоаппарата с именем «Кен Мартин». Эти находки стали доказательством принадлежности автомобиля семье. Мэйо планирует засыпать останки машины гравием, чтобы обезопасить других исследователей. Его находка может завершить одну из самых загадочных историй исчезновения в США, передает 360.ru.