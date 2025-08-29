Ричмонд
Коричневая вода в реке Есентай напугала алматинцев

Жителей Алматы удивила вода в реке Есентай, которая окрасилась в коричневый цвет вчера, 28 августа. Фото и видео необычного явления появились в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Виктор Бурдин

Депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов отреагировал на изменение цвета воды. Он выложил видео в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Неделю дождей нет, но река снова превратилась в рыжую токсичную жижу. Это не природа — это сбросы предприятий, которые травят воду и убивают экологию города», — написал Елеусизов.

В Департаменте экологии Алматы на запрос NUR.KZ отреагировали кратко — там сообщили, что вчера были взяты пробы воды, а результаты будут сообщены дополнительно.