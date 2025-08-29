Коричневая вода в реке Есентай напугала алматинцев

Депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов отреагировал на изменение цвета воды. Он выложил видео в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Неделю дождей нет, но река снова превратилась в рыжую токсичную жижу. Это не природа — это сбросы предприятий, которые травят воду и убивают экологию города», — написал Елеусизов.
В Департаменте экологии Алматы на запрос NUR.KZ отреагировали кратко — там сообщили, что вчера были взяты пробы воды, а результаты будут сообщены дополнительно.