Площадь пожара под Геленджиком достигла 41,5 гектара

«Площадь лесного пожара в лесничестве под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектара», — говорится в сообщении.
За сутки на Кубани ликвидировано 95 пожаров (погибли 2 человека), 17 последствий ДТП (спасён 1 человек). Пожар в Туапсинском районе — 2,3 гектара — полностью ликвидирован. В регионе сохраняются 4-й и 5-й классы пожарной опасности, действует особый противопожарный режим.
Напомним, возгорание произошло в ночь с 27 на 28 августа в результате падения обломков беспилотника в населённом пункте Криница под Геленджиком. По информации оперативного штаба, пожар вспыхнул в лесу и охватил территорию в 200 квадратных метров. Ранее площадь пожара достигла 39 гектаров. В тушении задействованы 273 специалиста и 46 единиц техники.