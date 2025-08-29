Площадь пожара под Геленджиком достигла 41,5 гектара

Напомним, возгорание произошло в ночь с 27 на 28 августа в результате падения обломков беспилотника в населённом пункте Криница под Геленджиком. По информации оперативного штаба, пожар вспыхнул в лесу и охватил территорию в 200 квадратных метров. Ранее площадь пожара достигла 39 гектаров. В тушении задействованы 273 специалиста и 46 единиц техники.