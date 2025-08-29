Жилой дом сгорел из-за удара молнии в Баклашах Шелеховского района

Напомним, брусовый дом горел на улице Целинной в селе Введенщина Шелеховского района в конце июля. 37-летний хозяин дома проснулся от едкого запаха дыма. Мужчина разбудил троих детей и вывел их из дома, после чего вернулся за документами.