Жилой дом сгорел из-за удара молнии в Баклашах Шелеховского района

Накануне, 28 августа, поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Баклаши Шелеховского района. Хозяева находились на втором этаже, когда по крыше ударила молния. Кровля загорелась, и пламя начало распространяться по деревянным конструкциям, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, хозяева дома не смогли самостоятельно потушить пламя, они эвакуировались в безопасное место и позвонили в пожарную охрану.
На момент прибытия пожарных был полностью охвачен огнем, произошло частичное обрушение кровли. Существовала угроза распространения пламени на соседние строения.
На месте работали четыре единицы техники, 11 человек личного состава. Они ликвидировали пожар на площади 120 кв. метров. Дом полностью поврежден.
Напомним, брусовый дом горел на улице Целинной в селе Введенщина Шелеховского района в конце июля. 37-летний хозяин дома проснулся от едкого запаха дыма. Мужчина разбудил троих детей и вывел их из дома, после чего вернулся за документами.