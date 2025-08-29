Ричмонд
В Башкирии за сутки потушили два природных пожара

В Башкирии потушили два природных пожара.

Источник: Комсомольская правда

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предоставил сводку за прошедшие сутки. Согласно данным ведомства, пожарным удалось полностью потушить два возгорания сухой травы, которые были зафиксированы в окрестностях города Сибая и на территории Баймакского района.

По оперативной информации, с января 2025 года в регионе возникло 14 лесных пожаров, охвативших более 27 гектаров, а также зарегистрировано 323 случая возгорания сухой растительности на общей площади, превышающей 1300 гектаров.

