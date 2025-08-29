В Башкирии за сутки потушили два природных пожара

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предоставил сводку за прошедшие сутки. Согласно данным ведомства, пожарным удалось полностью потушить два возгорания сухой травы, которые были зафиксированы в окрестностях города Сибая и на территории Баймакского района.
По оперативной информации, с января 2025 года в регионе возникло 14 лесных пожаров, охвативших более 27 гектаров, а также зарегистрировано 323 случая возгорания сухой растительности на общей площади, превышающей 1300 гектаров.
