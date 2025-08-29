Испугалась за родителей: 15-летняя девушка отдала мошенникам миллион рублей

В Челябинске мошенникам удалось обмануть девушку-подростка и оставить ее семью без денег.
Первой 15-летней горожанке позвонила аферистка, назвавшаяся сотрудницей службы доставки. Она сообщила, что девушке везут документы, нужно назвать код из смс-ки, чтобы получить пакет.
Челябинка решила, что ей выслали студенческий билет, и послушно назвала цифры.
Через некоторое время будущей студентке позвали самозваные сотрудники портала госуслуг. Мошенники рассказали, что иностранные злодеи получили данные о семье девушки, теперь ее родителям грозит опасность.
Аферисты запугали челябинку и заставили перевести на неизвестный счет сбережения родителей. Девушка выслала обманщикам миллион рублей.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, мошенников пытаются отыскать, возбудили уголовное дело.