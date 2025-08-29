Умер российский композитор Родион Щедрин

После начала Великой Отечественной войны семья Щедриных была эвакуирована в Куйбышев (ныне — Самара). После возвращения в Москву в 1943 году Щедрин продолжил обучение в Московском хоровом училище (ныне — Академия хорового искусства имени Попова). В 1947-м он получил первую премию в конкуре композиторских работ, а в 1950-м окончил училище.