Умер российский композитор Родион Щедрин

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики», — говорится в публикации.
Смерть композитора в театре назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства. Дата и время прощания уточняются.
Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу-десятилетку при Московской консерватории. В это же время он учился игре на фортепиано у пианистки Марии Гехтман.
После начала Великой Отечественной войны семья Щедриных была эвакуирована в Куйбышев (ныне — Самара). После возвращения в Москву в 1943 году Щедрин продолжил обучение в Московском хоровом училище (ныне — Академия хорового искусства имени Попова). В 1947-м он получил первую премию в конкуре композиторских работ, а в 1950-м окончил училище.
В 1960-е он написал свое самое исполняемое сочинение — балет «Кармен-сюиту», впервые обратился к опере «Не только любовь», начал серию концертов для оркестра «Озорные частушки» и «Звоны», сочинил оратории «Поэтория» и «Ленин в сердце народном», а также 24 прелюдии и фуги.
Композитор получил популярность также в театральных жанрах. Его балеты «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», опера «Не только любовь» поставили в Большом театре. Всего Щедрин создал более 80 сочинений.
Он — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии России, а также Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени.