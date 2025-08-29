Ричмонд
Умер российский композитор Родион Щедрин

Советский и российский композитор Родион Щедрин скончался в возрасте 92 лет, сообщили в Большом театре.

Источник: РИА "Новости"

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики», — говорится в публикации.

Смерть композитора в театре назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства. Дата и время прощания уточняются.

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу-десятилетку при Московской консерватории. В это же время он учился игре на фортепиано у пианистки Марии Гехтман.

После начала Великой Отечественной войны семья Щедриных была эвакуирована в Куйбышев (ныне — Самара). После возвращения в Москву в 1943 году Щедрин продолжил обучение в Московском хоровом училище (ныне — Академия хорового искусства имени Попова). В 1947-м он получил первую премию в конкуре композиторских работ, а в 1950-м окончил училище.

В 1960-е он написал свое самое исполняемое сочинение — балет «Кармен-сюиту», впервые обратился к опере «Не только любовь», начал серию концертов для оркестра «Озорные частушки» и «Звоны», сочинил оратории «Поэтория» и «Ленин в сердце народном», а также 24 прелюдии и фуги.

Композитор получил популярность также в театральных жанрах. Его балеты «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», опера «Не только любовь» поставили в Большом театре. Всего Щедрин создал более 80 сочинений.

Он — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии России, а также Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени.