Над регионами России за ночь было сбито 54 беспилотника ВСУ

Российские силы ПВО за ночь над регионами страны перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника.
Как сообщили в Минобороны РФ, 18 дронов было сбито над Брянской областью, 10 — над Крымом, девять — над акваторией Черного моря. Еще восемь беспилотников было уничтожено над Тверской областью, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному — над Курской, Калужской и Новгородской областями.
Ранее власти Тверской области сообщили о сбитых украинских БПЛА.
В Орловской области при падении обломков БПЛА пострадал человек.
Власти Ростовской области сообщили о предотвращении атаки беспилотников на север региона.
