Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России за ночь было сбито 54 беспилотника ВСУ

18 дронов было сбито над Брянской областью.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы ПВО за ночь над регионами страны перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника.

Как сообщили в Минобороны РФ, 18 дронов было сбито над Брянской областью, 10 — над Крымом, девять — над акваторией Черного моря. Еще восемь беспилотников было уничтожено над Тверской областью, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному — над Курской, Калужской и Новгородской областями.

Ранее власти Тверской области сообщили о сбитых украинских БПЛА.

В Орловской области при падении обломков БПЛА пострадал человек.

Власти Ростовской области сообщили о предотвращении атаки беспилотников на север региона.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше