В Башкирии задержали мужчину почти с килограммом растительного наркотика

Владельцем наркотиков оказался ранее неоднократно судимый житель Бирска.

Источник: пресс-служба МВД по Башкирии

Крупную партию растительного наркотика изъяли сотрудники ДПС в Бирском районе у водителя, остановленного для проверки документов.

Как рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, возле одного из гаражных кооперативов города для проверки документов был остановлен мотоцикл под управлением ранее неоднократно судимого 44-летнего местного жителя. У мотоциклиста не оказалось ни прав, ни документов на транспортное средство. При этом водитель вел себя крайне неадекватно и сильно нервничал.

«При досмотре личных вещей мотоциклиста, в одном из карманов рюкзака инспекторы обнаружили полиэтиленовый вакуумный пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения», — рассказал Владимир Севастьянов в своих соцсетях.

Экспертиза показала, что изъятая растительная масса является наркотическим средством — марихуана общим весом около 900 граммов.

Задержанный пояснил полицейским, что собрал наркосодержащее растение для себя, без цели сбыта.

В отношении подозреваемого следователем следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные хранение, изготовление и перевозка наркотических средств».