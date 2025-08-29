В Башкирии задержали мужчину почти с килограммом растительного наркотика

Как рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, возле одного из гаражных кооперативов города для проверки документов был остановлен мотоцикл под управлением ранее неоднократно судимого 44-летнего местного жителя. У мотоциклиста не оказалось ни прав, ни документов на транспортное средство. При этом водитель вел себя крайне неадекватно и сильно нервничал.