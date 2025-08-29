Белорус заявил о «минировании» моста через Березину, позвонив в скорую помощь

Белорус заявил о «минировании» моста через Березину, позвонив в скорую вместо милиции. Подробности БелТА сообщила Гомельский транспортный прокурор Ольга Лащенко.
Утром 27 августа 2025 года житель Светлогорска 1977 года рождения со своего номера позвонил на линию 103. Мужчина передал диспетчеру скорой медицинской помощи заведомо ложную информацию, касающуюся минирования железнодорожного моста через реку Березина.
— Мужчина совершил звонок в 05.51. При этом, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набрал номер 103 вместо 102. Железнодорожный мост является стратегическим объектом, — подчеркнула Лащенко.
Гомельский транспортный прокурор заметила, что указанная информация не подтвердилась. Белорус был задержан. В отношении него было заведено уголовное дело. По словам Ольги Лащенко, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Вместе с тем с виновных взыскивают расходы, которые связаны с выездом экстренных служб на место.
