Белорус заявил о «минировании» моста через Березину, позвонив в скорую помощь

Гомельский транспортный прокурор заметила, что указанная информация не подтвердилась. Белорус был задержан. В отношении него было заведено уголовное дело. По словам Ольги Лащенко, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Вместе с тем с виновных взыскивают расходы, которые связаны с выездом экстренных служб на место.