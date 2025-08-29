Пьяный мужчина набросился на трамвай с гаечным ключом в Челябинске

В результате разбоя транспорт пришлось снять с линии, и многие пассажиры так и не добрались до своей остановки. Мужчину задержали полицейские. Сотрудники службы безопасности ООО «ЧелябГЭТ» написали заявление о причинённом ущербе.
— Теперь мужчина будет отвечать за драку с трамваем перед законом, а ещё — возмещать ущерб предприятию, — сообщили в пресс-службе компании.
Ещё один разбой в Челябинске произошёл в начале августа, когда 15-летний подросток разбил стекло выставочного электровоза в музее техники ЮУЖД. Мальчик признался, что сделал это, чтобы посмотреть кабину машиниста.