В Приморье медведь напал на грибника, пострадавший госпитализирован

Ранее были найдены останков туриста из Токио, пропавшего после встречи с медведем у вулкана Раусу. Хищник напал на японца, утащив его в лес на глазах у спутника. Трагедия произошла во время восхождения на вулкан, популярный среди туристов и являющийся местом обитания бурых медведей. Медведица и двое медвежат, обнаруженные рядом с останками, были застрелены, проводится анализ ДНК для подтверждения их причастности к нападению.