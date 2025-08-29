Мать «Битцевского маньяка» пожаловалась, что не может посещать колонию в ЯНАО

Мать Александра Пичушкина, более известного как «Битцевский маньяк», подала жалобу в суд, заявив о невозможности навещать сына в колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненный срок. Об этом стало известно из материалов дела.
На заседании женщина пояснила, что исправительное учреждение находится слишком далеко, и именно это мешает ей регулярно ездить к сыну. Наталья Пичушкина проживает в Москве, поэтому расстояние до колонии делает визиты крайне затруднительными, передает РИА Новости.
Ранее сам Александр Пичушкин пытался через суд добиться перевода в колонию, расположенную ближе к столице. Он также требовал от ФСИН компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Однако тогда его иск был отклонен.
В августе медицинская комиссия учреждения подтвердила, что состояние здоровья осужденного позволяет ему продолжать отбывать наказание в «Полярной сове». Врачи не выявили противопоказаний, окончательно закрыв вопрос о возможности его перевода.
Криминалист Михаил Игнатов ранее заявил, что маньяк должен быть изолирован от общества пожизненно в самых жестких условиях. По его словам, Пичушкин должен быть расстрелян и закопан где-то в неизвестном месте.