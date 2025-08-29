Раскрыты детали гибели участкового в российском городе от выстрела коллеги

Ранее в МВД по республике сообщали, что наряд ДПС при несении службы на улице Примакова в Махачкале подал сигнал об остановке водителю автомобиля «Toyota Camry». Когда водитель проигнорировал требование, было организовано преследование. Для принудительной остановки транспортного средства сотрудники ГИБДД применили табельное оружие. В результате произведенных выстрелов находившийся вне службы в припаркованном личном автомобиле участковый уполномоченный получил несовместимое с жизнью ранение.