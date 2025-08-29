Раскрыты детали гибели участкового в российском городе от выстрела коллеги

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели участкового уполномоченного полиции в Махачкале. По информации пресс-службы СУ СК по Республике Дагестан, правоохранитель, находившийся вне службы, получил смертельное ранение из табельного оружия сотрудника ГИБДД во время преследования автомобиля-нарушителя.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно предварительной версии следствия, правонарушитель отказался подчиниться законным требованиям сотрудников Госавтоинспекции, совершил наезд на сотрудника полиции, преградившего путь для движения, после чего предпринял попытку скрыться с места происшествия.
Ранее в МВД по республике сообщали, что наряд ДПС при несении службы на улице Примакова в Махачкале подал сигнал об остановке водителю автомобиля «Toyota Camry». Когда водитель проигнорировал требование, было организовано преследование. Для принудительной остановки транспортного средства сотрудники ГИБДД применили табельное оружие. В результате произведенных выстрелов находившийся вне службы в припаркованном личном автомобиле участковый уполномоченный получил несовместимое с жизнью ранение.
