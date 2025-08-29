В небе над Башкирией произойдет полное лунное затмение

Жители Башкирии станут свидетелями редкого астрономического явления в ночь с седьмого на восьмое сентября — полного лунного затмения. По данным астрономов, уникальное зрелище, когда лунный диск полностью погрузится в земную тень, продлится с 21:27 до 00:56 по местному времени.
Специалисты поясняют, что такое явление происходит исключительно в полнолуние, когда три небесных тела — Солнце, Земля и Луна — выстраиваются в идеальную линию. Спутник Земли, двигаясь по своей орбите, полностью погружается в конус отбрасываемой планетой тени. В этот момент лунная поверхность приобретает характерный багрово-медный оттенок, благодаря которому в народе это явление получило название «кровавая луна».
Отмечается, что при частичном затмении земную тень пересекает лишь фрагмент лунного диска. Предстоящее же событие будет особенно зрелищным, поскольку Луна пройдет через центральную часть земной тени, что гарантирует длительную фазу полного затемнения. Астрономы рекомендуют выбирать для наблюдений открытые участки с минимальным световым загрязнением.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.