В небе над Башкирией произойдет полное лунное затмение

Специалисты поясняют, что такое явление происходит исключительно в полнолуние, когда три небесных тела — Солнце, Земля и Луна — выстраиваются в идеальную линию. Спутник Земли, двигаясь по своей орбите, полностью погружается в конус отбрасываемой планетой тени. В этот момент лунная поверхность приобретает характерный багрово-медный оттенок, благодаря которому в народе это явление получило название «кровавая луна».