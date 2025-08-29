Ричмонд
Великий композитор Щедрин умер на 93-м году жизни

На 93-м году жизни умер выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин — автор знаменитых балетов «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и оперы «Мертвые души». О его смерти сообщили в театре 29 августа. Щедрин вошел в историю как один из самых исполняемых композиторов современности и муж легендарной балерины Майи Плисецкой.

На 93-м году жизни умер выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин — автор знаменитых балетов «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и оперы «Мертвые души». О его смерти сообщили в театре 29 августа. Щедрин вошел в историю как один из самых исполняемых композиторов современности и муж легендарной балерины Майи Плисецкой.

«Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства. Его творчество — это целая эпоха», — заявили в Большом Театре. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в музыкальной семье. Окончил Московскую консерваторию по классам композиции и фортепиано. Уже в студенческие годы написал Первый фортепианный концерт и балет «Конёк-Горбунок», который стал его визитной карточкой.

Родион Щедрин создал более 100 произведений, ставших классикой XX-XXI веков. В числе самых знаменитых — балет «Кармен-сюита» (1967), написанный специально для Майи Плисецкой; оперная дилогия «Мертвые души» (1976) по Гоголю, поставленная в Большом театре; балет «Анна Каренина» (1972); а также «Поэтория» (1968). В поздний период творчества выделяются опера «Левша» (2013) по Лескову и хоровая литургия «Запечатленный ангел» (1988).