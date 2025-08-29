Великий композитор Щедрин умер на 93-м году жизни

На 93-м году жизни умер выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин — автор знаменитых балетов «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и оперы «Мертвые души». О его смерти сообщили в театре 29 августа. Щедрин вошел в историю как один из самых исполняемых композиторов современности и муж легендарной балерины Майи Плисецкой.