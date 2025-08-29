В Геленджике выросла площадь лесного пожара, возникшего из-за падения обломков БПЛА: ситуация к этому часу

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 41,5 гектара.
Площадь природного пожара в Геленджике увеличилась до 41,5 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Авиация три раза осуществляла сбросы с самолета Бе-200ЧС, на борту которого вместилось 36 тонн воды. В ведомстве уточнили, что угрозы населенным пунктам нет, но жители близлежащих поселков просят соблюдать меры предосторожности и не приближаться к зоне возгорания. Какая ситуация сейчас в Геленджике — в материале URA.RU.
МЧС ликвидируют крупный пожар.
В Геленджике продолжается ликвидация крупного лесного пожара. Авиационная и наземная техника задействованы для сдерживания распространения огня в пригородных лесных массивах. Спасатели отмечают, что ситуация остается сложной из-за погодных условий и рельефа местности.
К борьбе с огнем привлечены дополнительные силы, включая пожарные расчеты из соседних районов и волонтеров. На месте работают более 120 человек и около 30 единиц техники. Для тушения используются вертолеты и специализированные автомобили, а также организовано круглосуточное патрулирование лесных участков, чтобы своевременно реагировать на возможное возобновление возгораний.
Самолет Бе-200 задействован в тушении.
Самолет Бе-200 МЧС России был привлечен к тушению крупного лесного пожара в районе села Криница под Геленджиком. Как сообщили в пресс-службе МЧС России. К работе на месте привлечены более 100 специалистов и 27 единиц техники, включая вертолет Ми-8.
Отмечается, что основной очаг возгорания находится на территории Пшадского лесничества, где огонь распространился на площадь около 3,2 гектара. В настоящее время на месте работают более 40 специалистов и 11 единиц техники, помимо авиации. Для усиления группировки в готовности также находится резерв из 40 специалистов и пяти единиц техники аэромобильной группы МЧС России по Краснодарскому краю.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЭвакуация под Геленджиком, удар ВСУ по нефтезаводу: что известно об атаке Украины.
В Геленджике собирают добровольцев.
Администрация Геленджика обратилась к жителям с просьбой помочь в тушении крупного лесного пожара. Такое решение обратиться за помощью к населению связано с неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности. Сейчас на месте работают 249 человек и 68 единиц техники. В штабе уточнили, что из-за сильного ветра и труднопроходимой местности распространение огня продолжается, что затрудняет локализацию возгорания. Добровольцам рекомендуют быть максимально осторожными и строго следовать инструкциям спасателей.
Площадь пожара увеличилась до 41,5 гектара.
Площадь природного пожара в Геленджике, возникшего после падения обломков украинского беспилотника, увеличилась до 41,5 гектара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Работы по ликвидации продолжаются, к тушению привлечены более 200 человек и авиация. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики на сегодняшний момент нет.
Спасатели остались на ночное дежурство.
95 спасателей работают на ночном дежурствеФото: Размик Закарян © URA.RU.
Ночью на линиях огня остались 95 человек, которые следили за границами возгорания и оперативно реагировали на возможное изменение ситуации. Их основная задача — мониторинг распространения огня и поддержании защитных полос, чтобы минимизировать угрозу перехода пламени на новые участки. Если возникнет необходимость, дежурные группы готовы оперативно приступить к локализации новых очагов.
Причина пожаров в Геленджике.
После падения украинского беспилотника произошло возгорание, возникшее из-за задымления на месте падения обломков. Жителей эвакуировали из базы отдыха под Геленджиком в пункты временного размещения. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
«В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — написал Богодистов в telegram-канале.
Из-за сильного задымления туристы были заблокированы.
Из-за сильного задымления в районе Геленджика, на территории Пшадского лесничества 23 туриста были заблокированы от путей эвакуации. Об этом информирует пресс-служба МЧС России. Спасатели организовали экстренную транспортировку людей в безопасное место на катере Государственной инспекции по маломерным судам.