В Омске задержан мужчина, стрелявший из ружья у магазина в микрорайоне Входной

После этого он вернулся домой, взял принадлежавшее покойному отцу гладкоствольное ружье, зарядил его и, спрятав в пакет, вернулся к магазину. Однако ни женщину, ни подростков там уже не было. Вскоре мужчина заговорил с двумя случайными прохожими, а затем, по данным очевидцев, внезапно достал обрез и произвел выстрел в асфальт.