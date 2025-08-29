Ричмонд
В Омске задержан мужчина, стрелявший из ружья у магазина в микрорайоне Входной

Дома у задержанного нашли целый арсенал боеприпасов.

Источник: Комсомольская правда

В полицию поступило сообщение о стрельбе возле магазина в микрорайоне Входной. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов задержали 60-летнего местного жителя. Подробности сегодня рассказали в УМВД России по Омской области.

Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда отправился в магазин за добавкой. Там произошел конфликт с группой подростков, которых он обвинил в оскорблении женщины. Пытаясь вмешаться, фигурант сделал замечание, но получил в ответ грубость.

После этого он вернулся домой, взял принадлежавшее покойному отцу гладкоствольное ружье, зарядил его и, спрятав в пакет, вернулся к магазину. Однако ни женщину, ни подростков там уже не было. Вскоре мужчина заговорил с двумя случайными прохожими, а затем, по данным очевидцев, внезапно достал обрез и произвел выстрел в асфальт.

Фото: УМВД России по Омской области.

В ходе обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили гладкоствольное ружье с укороченным стволом и различные боеприпасы. Оружие, как выяснилось, ранее принадлежало его умершему отцу.

Фото: УМВД России по Омской области.

Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям: часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия) и часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.

