Пассажиры «Уральских авиалиний» вылетели из Сочи в Москву на резервном борте

Пассажиры рейса Сочи — Москва, которые вынужденно вернулись в аэропорт вылета по техническим причинам, отправились в пункт назначения резервным бортом. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
— Резервное воздушное судно с пассажирами отправлено из Сочи в Москву (Домодедово) в 7:14, — цитирует представителей компании Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что самолет компании «Уральские авиалинии» экстренно вернулся в аэропорт вылета. Предварительная причина — отказ двигателя при взлете. Одну женщину госпитализировали, а остальных пассажиров разместили в гостинице.
Пассажирский самолет, летевший из Лондона в Пекин, неожиданно приземлился в Нижневартовске. У лайнера отказал двигатель. Все 250 пассажиров шесть часов сидели в салоне самолета, прежде чем их пустили в аэропорт. Ни у кого из них нет визы, а банковские карты иностранцев не работают в России. Подробности этого инцидента — в материале «Вечерней Москвы».