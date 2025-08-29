В Норильске раскрыто убийство 27-летней давности, которое совершили в новогоднюю ночь

Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела об убийстве, совершенном в Норильске 27 лет назад.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 57-летний житель Белгородской области признался в совершении преступления, которое оставалось нераскрытым с января 1998 года.
По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 1 января 1998 года в районе Талнах. Мужчины вместе отмечали Новый год в квартире на улице Енисейской, после чего между ними возник конфликт. Обвиняемый нанес множественные удары 25-летнему потерпевшему, который скончался на месте от полученных травм. Тело было перемещено на лестничную площадку и скрыто под мешковиной.
Прорыв в расследовании произошел в 2025 году благодаря применению современных криминалистических технологий. Следователи и криминалисты краевого СК при поддержке оперативных сотрудников провели повторный анализ материалов дела, допросили свидетелей и организовали психофизиологическое исследование подозреваемого.
«При проведении психофизиологического исследования у фигуранта выявлены реакции, указывающие на причастность к совершенному преступлению», — отмечается в сообщении следствия.
Подозреваемый был задержан в Белгородской области и полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд. Мужчине инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ в редакции 1998 года).