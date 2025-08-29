В Норильске раскрыто убийство 27-летней давности, которое совершили в новогоднюю ночь

По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 1 января 1998 года в районе Талнах. Мужчины вместе отмечали Новый год в квартире на улице Енисейской, после чего между ними возник конфликт. Обвиняемый нанес множественные удары 25-летнему потерпевшему, который скончался на месте от полученных травм. Тело было перемещено на лестничную площадку и скрыто под мешковиной.