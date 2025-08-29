Ричмонд
Суд приостановил деятельность детского лагеря «Патриот» в Башкирии на 30 суток

Лагерь в Башкирии, в котором отравились 25 человек, приостановил работу.

Источник: Комсомольская правда

Суд принял решение о временном прекращении работы детского лагеря «Патриот» в Башкирии после массового отравления, пострадавшими в котором стали 25 пять человек. Как установили в Роспотребнадзоре, администрация учреждения нарушила требования санитарного законодательства, своевременно не уведомив ведомство о вспышке кишечной инфекции.

По данным проверки, заболевших детей продолжали размещать в общих жилых корпусах вместе с остальными отдыхающими, что способствовало распространению инфекции. Предварительные лабораторные исследования указывают на норовирусную природу заболевания — возбудитель был обнаружен в анализах сотрудника пищеблока.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

