Пожар под Геленджиком продолжает распространяться

Пожар в лесополосе у Геленджика продолжает распространяться. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
По имеющимся данным, к утру пятницы, 29 августа, общая площадь охваченной пламенем территории достигла 41,5 гектара.
Накануне огнеборцы сообщили, что они продолжают предпринимать необходимые действия для ликвидации очагов возгорания. Сотрудники МЧС задействуют самолеты Бе-200ЧС и вертолеты Ми-8 для сброса воды на особо сложные участки.
Причиной начавшегося пожара стал очередной налет беспилотников радикалов ВСУ.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.