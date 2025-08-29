Россиянка выиграла 120 миллионов рублей в лотерее

Женщина купила билет новой серии лотереи за 1 тысячу рублей. Первый билет она проверила в магазине, а выигрышный обнаружила уже дома. Елена работает биологом, живет с семьей и приютила десять кошек и четырех собак. Часть выигрыша она планирует направить на помощь детскому интернату, а также осуществить мечту о путешествии на Камчатку.