Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Геолог на южноуральском предприятии насмерть отравился угарным газом

Ростехнадзор назвал причину гибели рабочего в шахте в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Ростехнадзор закончил расследование несчастного случая в шахте предприятия в Пластовском районе. Выяснили причины гибели участкового геолога.

Как рассказали в уральском управлении ведомства, геолог умер из-за того, что надышался воздухом, в котором было слишком много окиси углерода после взрывных работ.

Окись углерода — другое название угарного газа. Когда человек вдыхает токсичный газ, молекулы окиси углерода немедленно попадают в кровь и мешают транспортировке кислорода. У человека очень быстро развивается кислородная недостаточность.

Расследование Ростехнадзора показало, что в шахте не обеспечили контроль за выполнением работ и дисциплиной сотрудников, вдобавок рабочие места содержали неудовлетворительным образом. Материалы проверки отправили в правоохранительные органы.