Геолог на южноуральском предприятии насмерть отравился угарным газом

Ростехнадзор закончил расследование несчастного случая в шахте предприятия в Пластовском районе. Выяснили причины гибели участкового геолога.
Как рассказали в уральском управлении ведомства, геолог умер из-за того, что надышался воздухом, в котором было слишком много окиси углерода после взрывных работ.
Окись углерода — другое название угарного газа. Когда человек вдыхает токсичный газ, молекулы окиси углерода немедленно попадают в кровь и мешают транспортировке кислорода. У человека очень быстро развивается кислородная недостаточность.
Расследование Ростехнадзора показало, что в шахте не обеспечили контроль за выполнением работ и дисциплиной сотрудников, вдобавок рабочие места содержали неудовлетворительным образом. Материалы проверки отправили в правоохранительные органы.