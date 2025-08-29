Одна из стран введет ответные пошлины против США

«Президент (Бразилии — прим. URA.RU) Луис Инасиу Лула да Силва санкционировал в четверг начало консультаций и мер по применению Закона об экономической взаимности против Соединенных Штатов в ответ на 50% тариф, который достигает бразильскую продукцию, экспортируемую на американский рынок», — говорится в материале. С июля этот закон позволяет вводить ограничительные меры против государств, препятствующих бразильскому экспорту.