Жительницу Челябинска приговорили к 8 годам колонии за убийство гостя

Мужчина случайно попал в квартиру и был убит 55-летней пьяной женщиной.

Источник: РИА "Новости"

Жительница Челябинска признана виновной в убийстве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В августе 2024 года 55-летняя жительница Челябинска распивала с сожителем спиртные напитки. К ним в дом постучался незнакомец, который ошибся дверью. Однако женщина пригласила гостя в квартиру, после чего возник конфликт.

В ходе конфликта женщина нанесла несколько ударов ножом по потерпевшему. Он скончался на месте. Подсудимая избавилась от орудия убийства и личных вещей убитого.

Она пыталась доказать свою невиновность, но суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы. В пользу близких погибшего женщину обязали уплатить 500 тысяч рублей.

