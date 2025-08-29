Жительницу Челябинска приговорили к 8 годам колонии за убийство гостя

Жительница Челябинска признана виновной в убийстве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В августе 2024 года 55-летняя жительница Челябинска распивала с сожителем спиртные напитки. К ним в дом постучался незнакомец, который ошибся дверью. Однако женщина пригласила гостя в квартиру, после чего возник конфликт.
В ходе конфликта женщина нанесла несколько ударов ножом по потерпевшему. Он скончался на месте. Подсудимая избавилась от орудия убийства и личных вещей убитого.
Она пыталась доказать свою невиновность, но суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы. В пользу близких погибшего женщину обязали уплатить 500 тысяч рублей.
