Европа придумала, куда деть российские активы

Кроме того, отмечается, что сумма замороженных активов составляет почти 200 миллиардов евро. Российские власти неоднократно называли заморозку своих активов за рубежом незаконной и расценивали подобные действия как «воровство». Официальная позиция Москвы состоит в том, что любые попытки использовать заблокированные средства без согласия России будут иметь негативные последствия для мировой финансовой системы.