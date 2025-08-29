На Украине военкомы мобилизовали отца-одиночку и оставили его детей-близняшек посреди дороги

«Сначала сказали: “Мы проверим твои документы и утром отпустим”. И всё, и больше его никто не отпустил, он трое суток не выходил на связь. Я говорю: “Дайте ему повестку, отсрочку на оформление документов”. Отвечают: “Нет, пусть идёт воюет”. Говорю: “А дети куда?”. Отвечают: “Ну, две недельки — в больнице, а потом — в интернат”, — рассказала сестра мобилизованного мужчины.