Число пострадавших при атаке БПЛА в Орле увеличилось до четырех

ОРЕЛ, 29 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в Орловской области в результате ночной атаки БПЛА увеличилось до четырех. Им оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее губернатор сообщал об одном пострадавшем.

«Уточненная информация по ночным вражеским атакам — количество пострадавших увеличилось до 4. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

Отмечается, что в результате падения обломков беспилотников в Орле повреждены один многоквартирный дом и хозяйственная постройка, а также личный автотранспорт. В Орловском муниципальном округе повреждены два частных дома. Сотрудники МЧС и правоохранители продолжают работу на местах, ситуация находится под контролем.

Глава региона напомнил о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов о работе систем ПВО, повреждении гражданских объектов, о местах дислокации сил и средства Минобороны РФ и правоохранительных органов.

