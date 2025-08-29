Число пострадавших при атаке БПЛА в Орле увеличилось до четырех

Ранее губернатор сообщал об одном пострадавшем.
«Уточненная информация по ночным вражеским атакам — количество пострадавших увеличилось до 4. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.
Отмечается, что в результате падения обломков беспилотников в Орле повреждены один многоквартирный дом и хозяйственная постройка, а также личный автотранспорт. В Орловском муниципальном округе повреждены два частных дома. Сотрудники МЧС и правоохранители продолжают работу на местах, ситуация находится под контролем.
Глава региона напомнил о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов о работе систем ПВО, повреждении гражданских объектов, о местах дислокации сил и средства Минобороны РФ и правоохранительных органов.