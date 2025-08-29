В Омской области организатор незаконной миграции получил срок за подкуп

Черлакский районный суд Омской области вынес приговор 40-летнему жителю Омска, который обвинялся в организации незаконной миграции и попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина признан виновным в организации незаконной миграции, а также в покушении на дачу взятки. Подробности рассказали сегодня в телеграм-канале прокуратуры Омской области.
Судом установлено, что с октября 2024 года по январь 2025 года подсудимый организовал пребывание на территории России двух граждан Республики Узбекистан. Он оплатил их перелет, встретил в аэропорту на личном автомобиле и разместил на животноводческой ферме, где оборудовал условия для проживания. Иностранцы получали зарплату за работу на ферме.
Однако факт незаконного пребывания мигрантов вскрылся во время проверки, проведенной сотрудниками пограничного управления и полиции. Пытаясь избежать ответственности, мужчина предложил правоохранителям взятку в размере 20 тысяч рублей.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд, учтя позицию государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Сумма предложенной взятки конфискована в доход государства.
