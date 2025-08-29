В Омской области организатор незаконной миграции получил срок за подкуп

Судом установлено, что с октября 2024 года по январь 2025 года подсудимый организовал пребывание на территории России двух граждан Республики Узбекистан. Он оплатил их перелет, встретил в аэропорту на личном автомобиле и разместил на животноводческой ферме, где оборудовал условия для проживания. Иностранцы получали зарплату за работу на ферме.