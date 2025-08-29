Ричмонд
ВСУ выпустили по регионам России более полусотни беспилотников: карта ударов БПЛА на утро 29 августа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром 29 августа уничтожили 54 украинских беспилотника в различных регионах страны. Об этом сообщило Минобороны России. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 18.

ВСУ атаковали российские регионы 54 дронами.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром 29 августа уничтожили 54 украинских беспилотника в различных регионах страны. Об этом сообщило Минобороны России. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 18.

Кроме того, еще 10 беспилотников были уничтожены над территорией Крыма. Девять аппаратов перехватили над акваторией Черного моря, восемь — над Тверской областью. Украина атаковала Ростовскую, Брянскую, Орловскую, Воронежскую и Курскую области. Карта атак украинских дронов — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: Инфографика URA.RU.

Российские ПВО уничтожили 54 вражеских дрона.

В ночь на 29 августа российские средства ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника в разных регионах страны. Об этом сообщило Минобороны России. Большинство дронов было сбито над Брянской областью — 18 аппаратов, еще 10 — над территорией Крыма. Девять беспилотников перехватили над акваторией Черного моря, восемь — над Тверской областью.

Кроме того, по два беспилотника были уничтожены в Орловской, Рязанской и Тульской областях, по одному — в Курской, Калужской и Новгородской областях. Отмечается, что силы ПВО действовали в штатном режиме и не допустили разрушений инфраструктуры или жертв среди гражданского населения.

Брянская область.

В ночь на 29 августа ВС РФ уничтожили 18 БПЛА над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, пострадавших и разрушений в населенных пунктах нет, все службы продолжают работать на местах происшествий.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 18 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал Богомаз в telegram-канале.

Воронежская область.

В Воронежской области была объявлена опасность атаки дронов. Об этом предупредил губернатора Воронежской области Александр Гусев. Он призвал следить за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области.

Орловская область.

Четыре здания в Орле и муниципалитетах Орловской области были повреждены обломками беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем telegram-канале. По его информации, два объекта пострадали в областном центре, еще два — на территории других муниципальных образований области. Из-за атак ВСУ пострадал один человек, которому оказана медицинская помощь.

Ростовская область.

В ночь на 29 августа ВС РФ отразили воздушную атаку на северные районы Ростовской области. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь. Беспилотник был уничтожен в небе над Чертковским районом. Отмечается, что пострадавших среди населения и разрушений инфраструктуры нет.

Курская область.

Один украинский дрон был уничтожен средствами ПВО над Курской областью. Об этом сообщили в оперштабе региона. Жителям региона напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности в случае обнаружения обломков БПЛА и не приближаться к ним, поскольку это может быть опасно.

