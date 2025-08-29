Свердловский областной суд смягчил приговор стрелку из Каменска-Уральского

Инцидент, который привлек внимание к делу, произошел 21 сентября 2023 года на улице Алюминиевая. Мальмин, вооруженный огнестрельным оружием, несколько часов держал в осаде подъезд, угрожая убить себя и свою жену. Его задержали сотрудники Росгвардии. В суде мужчина не признал вины, утверждая, что приехал к дому супруги лишь для того, чтобы покончить с собой.