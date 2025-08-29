Свердловский областной суд смягчил приговор стрелку из Каменска-Уральского

Свердловский областной суд смягчил приговор Максиму Мальмину из Каменска-Уральского, который в сентябре 2023 года устроил вооруженную осаду в подъезде дома своей супруги. Наказание было сокращено с семи лет до шести лет и 10 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
Поводом для пересмотра приговора стали истекшие сроки давности по двум эпизодам обвинения в угрозе убийством. По этим составам преступления мужчина был освобожден от ответственности. При этом основное обвинение — в истязании супруги и незаконном хранении оружия — осталось в силе.
Инцидент, который привлек внимание к делу, произошел 21 сентября 2023 года на улице Алюминиевая. Мальмин, вооруженный огнестрельным оружием, несколько часов держал в осаде подъезд, угрожая убить себя и свою жену. Его задержали сотрудники Росгвардии. В суде мужчина не признал вины, утверждая, что приехал к дому супруги лишь для того, чтобы покончить с собой.
— Суд признал гражданина виновным в совершении преступлений предусмотренных частью 1 статьи 117 УК РФ «Истязание», частью 1 статьи 119 УК РФ (5 эпизодов) «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а также частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение огнестрельного оружия» и назначил ему наказание в виде семи лет в ИК общего режима, — уточнили в областном суде.
Первоначальный приговор в мае этого года вынес Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Обвинение было обжаловано как защитой осужденного, так и прокурором. В результате апелляционного рассмотрения областной суд частично удовлетворил жалобу защиты, снизив срок наказания.