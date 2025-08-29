Ядовитая змея проползла на детскую площадку в Иркутске

Сообщение о незваном ползучем госте на детской площадке по улице Пискунова поступило в дежурную часть 28 августа.
Как рассказали в областном управлении МВД, дети посадили найденную змею в ведро еще до прибытия стражей порядка. Правоохранители забрали ее, поместили в контейнер и отвезли для изучения в Иркутский дом природы.
Какой именно представитель чешуйчатых оказался в городской черте и облюбовал для отдыха или охоты детскую площадку, в полиции не уточнили, однако назвали отловленную змею опасной.
Известно, что на территории Восточной Сибири есть ядовитые змеи, чей укус опасен для человека, — это гадюки и щитомордники (разновидность из подсемейства ямкоголовых или гремучих змей).
Отметим, пару недель назад змея укусила 11-летнего мальчика в Слюдянском районе Иркутской области. Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.