Ядовитая змея проползла на детскую площадку в Иркутске

На игровой площадке в столице Приангарья дети обнаружили змею. Прибывшие по указанному адресу полицейские забрали пресмыкающееся и передали его зоологам.

Сообщение о незваном ползучем госте на детской площадке по улице Пискунова поступило в дежурную часть 28 августа.

Как рассказали в областном управлении МВД, дети посадили найденную змею в ведро еще до прибытия стражей порядка. Правоохранители забрали ее, поместили в контейнер и отвезли для изучения в Иркутский дом природы.

Какой именно представитель чешуйчатых оказался в городской черте и облюбовал для отдыха или охоты детскую площадку, в полиции не уточнили, однако назвали отловленную змею опасной.

Известно, что на территории Восточной Сибири есть ядовитые змеи, чей укус опасен для человека, — это гадюки и щитомордники (разновидность из подсемейства ямкоголовых или гремучих змей).

Отметим, пару недель назад змея укусила 11-летнего мальчика в Слюдянском районе Иркутской области. Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.