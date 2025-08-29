Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионера, который ушел за грибами и заблудился в лесу, ищут в Новой Москве

Спасатели ищут 78-летнего пенсионера из деревни Юрьево в Новой Москве, который почти сутки назад ушел из дома за грибами и заблудился в лесу. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Спасатели ищут 78-летнего пенсионера из деревни Юрьево в Новой Москве, который почти сутки назад ушел из дома за грибами и заблудился в лесу. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина пытался самостоятельно вернуться домой, но быстро понял, что заблудился, и с помощью кнопочного телефона позвонил в МЧС, чтобы сообщить о своей ситуации.

Вечером и ночью поиски велись с помощью собак, однако результата это не дало. С утра к месту происшествия был направлен вертолет МАЦ для поиска пенсионера с воздуха.

В настоящее время к поискам подключили группу спасателей с коптером. По информации спасателей, при себе у мужчины есть вода, он иногда выходит на связь, однако найти его пока не удается, передает Telegram-канал.

Ранее ушедшего в лес за грибами без мобильного телефона пенсионера удалось отыскать в столичном районе Солнцево.

Другой случай произошел в середине августа, когда добровольцам удалось отыскать 110-летнюю пенсионерку Анастасию Юрченко, которая пропала в лесах Нижегородской области. Кроме того, в начале мая в Новосибирской области собака помогла волонтерам отыскать своего 72-летнего хозяина, который потерялся и в течение шести дней блуждал по лесу.