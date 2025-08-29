Бежавший в лесную глушь с тремя детьми отец попался на камеру

Полиция полагает, что новозеландский беглец и один из его детей были замечены камерами видеонаблюдения после четырех лет пребывания в бегах. Кадры из магазина в небольшом городке на Северном острове — это первое подтвержденное обнаружение Тома Филлипса за год, почти через четыре года после того, как он исчез вместе со своими тремя детьми.
Новозеландская полиция обнародовала новые кадры с камер видеонаблюдения, на которых, как полагают, видно, как сбежавший со своим потомством Том Филлипс и один из его детей предположительно проникли в круглосуточный магазин и совершили кражу, пишет The Guardian.
Старший сержант полиции Энди Сондерс сообщил СМИ в пятницу, что следователи полагают, что пара на видео — это Филлипс и один из его троих детей, которые пропали почти четыре года назад. Это первое подтвержденное обнаружение Филлипса за год.
На кадрах, снятых ранним утром в среду в небольшом магазине на Северном острове, видно, как мужчина в маске и ребенок осматривают витрины, после чего во все стороны летят искры, когда они, по-видимому, прорубают себе путь электроинструментом. Затем они погрузили продукты на квадроцикл и уехали.
Сондерс отметил, что пара провела на месте происшествия 13 минут.
«Мы полагаем, что пара на этих кадрах — Том и один из его детей, — сказал он. — Мы обращаемся за информацией ко всем, кто мог видеть квадроцикл, проезжавший или припаркованный между Пиопио и Марокопой ранним утром в среду».
Полиция сообщила, что Филлипс и один из его детей, как полагают, безуспешно пытались напасть на магазин в ноябре 2023 года.
Филлипс исчез вместе со своими детьми, которым сейчас 12, 10 и девять лет, со своей семейной фермы в Марокопе в декабре 2021 года, напоминает The Guardian.
У него нет законной опеки над детьми, и полиция полагает, что семья жила в буше, и утверждает, что он получал помощь извне с припасами, чтобы избежать разоблачения.
В мае 2023 года полиция установила причастность Филлипса к ограблению банка ANZ в Те Куити, где двое вооруженных людей потребовали наличные, после чего скрылись на мотоцикле.
Позже был выдан ордер на его арест. Беглецу предъявлен ряд обвинений, включая ограбление при отягчающих обстоятельствах, нанесение телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах и незаконное хранение огнестрельного оружия.
Последнее наблюдение за беглецами до этой недели было в октябре 2024 года, когда охотники за свиньями засняли мужчину, за которым следовали трое детей в камуфляжной одежде с большими рюкзаками на отдаленной ферме. Это послужило поводом для проведения масштабных наземных и воздушных поисков, которые были прекращены через три дня.
Семья Филлипса неоднократно призывала его вернуться. Ранее в этом месяце его сестра подала новую апелляцию, подтвердив, что семья по-прежнему готова помочь ему, после того как попытки связаться с ним были встречены молчанием. Ранее мать детей рассказала New Zealand Herald, что она испытала «облегчение», узнав, что они все еще живы в 2024 году.
Полиция заявила, что их внимание по-прежнему сосредоточено на благополучии детей. «В центре всего этого — трое детей, которых не было дома в течение четырех лет», — сказал Сондерс.
Вознаграждение в размере 80 000 долларов за информацию о местонахождении семьи было объявлено в июне 2024 года, но с тех пор срок его действия истек, отмечает The Guardian.