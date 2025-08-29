Бежавший в лесную глушь с тремя детьми отец попался на камеру

Полиция полагает, что новозеландский беглец и один из его детей были замечены камерами видеонаблюдения после четырех лет пребывания в бегах. Кадры из магазина в небольшом городке на Северном острове — это первое подтвержденное обнаружение Тома Филлипса за год, почти через четыре года после того, как он исчез вместе со своими тремя детьми.