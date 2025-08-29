СМИ: Серийные метатели камней появились на Новорижском шоссе

Новорижское шоссе атаковали серийные метатели камней — они периодически кидают в грузовики булыжники. Об этом в пятницу, 29 августа, рассказали в Telegram-канале Baza.
13 августа несколько неизвестных мужчин бросили в грузовик тяжелый камень на трассе в Истринском городском округе. Камень пробил стекло люка, осколки посыпались на водителя — он с большим трудом смог безопасно остановить фуру. Стоимость ремонта оценили в 469 тысяч рублей.
14 августа в том же месте булыжник бросили в кабину другого грузовика — ремонт обойдется водителю в 265 тысяч. За три дня злоумышленники повредили минимум пять фур одной и той компании. Дальнобойщики после ударов сворачивают на технический съезд, где стоят такие же фуры с разбитыми стеклами.
Общий ущерб от преступников составил три миллиона рублей. Водители подали заявление в прокуратуру, уточнили в публикации.
