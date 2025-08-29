Ричмонд
В деле экс-директора Театра сатиры могут появиться новые задержанные

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Новые фигуранты и задержанные могут появиться в уголовном деле о хищении 20 млн рублей бюджетных средств, в рамках которого задержан бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В уголовном деле есть неустановленные лица, поэтому в ходе расследования могут вскрыться новые обстоятельства совершения преступления, появиться новые подозреваемые и задержанные», — сказал собеседник агентства.

Бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев был задержан 28 августа в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в размере 20 млн рублей. С ним проводятся следственные действия. На счета задержанного и его близких родственников наложен арест. Агаеву грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.

Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте Агаева.