В деле экс-директора Театра сатиры могут появиться новые задержанные

Бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев был задержан 28 августа в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в размере 20 млн рублей. С ним проводятся следственные действия. На счета задержанного и его близких родственников наложен арест. Агаеву грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.