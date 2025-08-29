В Ярославской области двоих жителей задержали по подозрению в госизмене

«На территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены, — сообщили в ЦОС. — Установлено, что житель Рыбинска и житель Ярославля инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры Ярославской области».
В отношении них следственным отделом УФСБ по Ярославской области возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу, продолжаются. «ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание», — подчеркнули в ЦОС.