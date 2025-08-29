В этом году в республике мигранты совершили свыше тысячи преступлений

По мнению спикера башкирского парламента Константина Толкачева, таким образом на территорию РФ будут въезжать только люди, «лояльные и законопослушные», сообщает СобкорУфа.
На днях депутаты Госдумы рассмотрят эту законодательную инициативу парламента Башкирии. Поправки внесут в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, за последние два года растет число и тяжесть преступлений, которые совершают мигранты на территории России, «поэтому требуется усилить меры по обеспечению национальной безопасности». Согласно статистическим данным МВД по РБ, с начала этого года против мигрантов возбуждено 1111 уголовных дел.
Парламентарии региона предложили ограничить для ранее осужденных иностранных граждан въезд в страну, оформление временного проживания, обучения, получения вида на жительство и разрешение на трудовую деятельность, даже если судимость снята или погашена.
В число таких преступлений входят грабеж, разбой, умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности личности, общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, совершенные как на территории России, так и за ее пределами.
Г-н Толкачев отметил, что законопроект призван создать условия для пребывания в РФ «лояльных и законопослушных людей, с уважением относящихся к традициям, истории, культуре и законам нашей страны».