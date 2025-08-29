В этом году в республике мигранты совершили свыше тысячи преступлений

По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, за последние два года растет число и тяжесть преступлений, которые совершают мигранты на территории России, «поэтому требуется усилить меры по обеспечению национальной безопасности». Согласно статистическим данным МВД по РБ, с начала этого года против мигрантов возбуждено 1111 уголовных дел.