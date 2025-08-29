Россиян, передававших данные СБУ, задержали в Ярославской области

Двух жителей Ярославской области задержали сотрудники ФСБ по подозрению в государственной измене. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
— Установлено, что житель Рыбинска и житель Ярославля инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры Ярославской области, — добавили в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении подозреваемых уголовные дела по статье «о государственной измене». Теперь им может грозить пожизненное заключение, передает ТАСС.
28 августа сотрудники ФСБ осуществили задержание жительницы Рязани, которая пыталась добыть информацию для украинской военной разведки. Женщина связывалась с представителем спецслужбы Украины через платформы WhatsApp* и Signal.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.