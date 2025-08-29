В Байкальске умер участник Великой Отечественной войны Яков Карамышев. Его не стало в возрасте 101 года. Яков был не единственным ребенком в семье, их у родителем было восемь. Их семейный очаг до сих пор стоит на станции Переемная Бурятской АССР. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр Байкальска Василий Темгеневский.
— В 1942 году Якова призвали в Советскую Армию. Его направили на Дальний Восток, где он служил стрелком. Демобилизовался Карамышев в 1947 году, будучи военнослужащим 99-го пулеметно-артиллерийского батальона. Он был награжден медалью «За победу над Японией», — сообщил мэр города.
Вернувшись с войны, Яков Семенович устроился в Слюдянке, где работал помощником машиниста. В 1955 году он встретил свою будущую жену, и вскоре у них родились две дочери. В 1963 году семья Карамышевых переехала в Байкальск, чтобы участвовать в строительстве целлюлозного завода. В 2014 году после 59 лет брака умерла жена Якова. Даже в преклонном возрасте он сохранял бодрость духа, сам готовил себе еду и делал зарядку по утрам.