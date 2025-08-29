В Байкальске умер участник Великой Отечественной войны Яков Карамышев

Вернувшись с войны, Яков Семенович устроился в Слюдянке, где работал помощником машиниста. В 1955 году он встретил свою будущую жену, и вскоре у них родились две дочери. В 1963 году семья Карамышевых переехала в Байкальск, чтобы участвовать в строительстве целлюлозного завода. В 2014 году после 59 лет брака умерла жена Якова. Даже в преклонном возрасте он сохранял бодрость духа, сам готовил себе еду и делал зарядку по утрам.